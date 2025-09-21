কাপ্তাই থানা পুলিশের অভিযানে পলাতক আসামি গ্রেফতার

রাঙ্গামাটির কাপ্তাই থানা পুলিশ কর্তৃক ৩ বছরের সাজা পরোয়ানা ভূক্ত আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে। দীর্ঘ ২২ বছর আত্মগোপনে থাকা মাদক মামলার তিন বছরের সাজা পরোয়ানা ভূক্ত পলাতক আসামি মোহাম্মদ অজিউল্লাকে কাপ্তাই থানার একটি চৌকস টিম অভিযান পরিচালনা করে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানাধীন রামগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির লালনপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেন। জানা যায় আসামি অজিউল্লাহ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ এর লালনপুর এলাকার সিদ্দিক উল্লাহ’র ছেলে। তার সাবেক অস্থায়ী ঠিকানা কলাবাগান পুরান মসজিদের পার্শ্বে কাপ্তাই,রাংগামাটি।
গত ২০০০ সালে চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানায় মাদকসহ আটক হন। পরে ২০০৯ সালে বিজ্ঞ আদালত আসামি অজিউল্লাহর বিরুদ্ধে ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন। সেই থেকে আসামি অজিউল্লাহ আত্মগোপনে চলে যান। অবশেষে গত ২০(সেপ্টেম্বর) কাপ্তাই থানার এএসআই রিপন বড়ুয়া ও এএসআই আফজাল হোসেনের নেতৃত্বে একটি চৌকস টিম বেগমগঞ্জ থানার রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশের সহযোগিতায় পলাতক আসামি অজিউল্লাহকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। এ বিষয়ে কাপ্তাই থানার অফিসার ইনচার্জ কায় কিসলু জানান, আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।