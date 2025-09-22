কাপ্তাই ৪১ বিজিবি কতৃক অবৈধ সিগারেট ও প্রাইভেট কারসহ আটক ১

রাঙামাটির কাপ্তাই জোন ৪১ বিজিবি কতৃক প্রাইভেট কার সহ অবৈধ সিগারেট আটক করা হয়েছে। ২২ (সেপ্টেম্বর) সোমবার দুপুরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে লেঃ কর্নেল কাওসার মেহেদী, সিগন্যালস্, অধিনায়ক, কাপ্তাই ব্যাটালিয়ন (৪১ বিজিবি) এর নির্দেশনায় নায়েব সুবেদার মোঃ মাসুদ রানা এর নেতৃত্বে ব্যাটালিয়নের ১ নং জিপি গেইট সংলগ্ন চেক পোষ্টে একটি তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করা হয় ।
উক্ত অভিযানে অবৈধভাবে বহনকৃত ৪,৪৯০ প্যাকেট প্যাট্রোন (UAE) সিগারেট, ০১টি আইফোন, ০১টি স্যামসাং মোবাইল, ০১টি টয়োটা (করলা) গাড়ীসহ আসামী মোঃ হুমায়ন কবীর চৌধুরী (৩৪) কে আটক করা হয়। সে চিৎমরম মুসলিমপাড়া শীলছড়ি এলাকার আক্তার হোসেন এর পুত্র । আটককৃত মালামালের আনুমানিক মূল্য ৫৯,১১,০০০/- (ঊনষাট লক্ষ এগারো হাজার) টাকা। এ বিষয়ে ৪১ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাওসার মেহেদী,সিগন্যালর্স জানান আসামী,অবৈধ সিগারেট ও প্রাইভেট কার সহ তাদেরকে থানা স্থানান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে কাপ্তাই থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কায় কিসলু জানান,প্রচলিত আইন অনুযায়ী আসামি’র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।