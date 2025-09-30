কাপ্তাই ৪১ বিজিবি কর্তৃক ৫০ লিটার চোলাই মদ ও সিএনজিসহ আটক-১

রাঙামাটির কাপ্তাই ব্যাটালিয়ন (৪১ বিজিবি) এর অধীনস্থ ঘাগড়া – বড়ইছড়ি সড়কের কুকিমারা পাড়া বিজিবি ক্যাম্পের চেকপোস্টের সামনে থেকে সিএনজি চালিত অটোরিকশা দিয়ে চালকের সীটের নীচে অবৈধভাবে পাচারকালে ৮ টি প্যাকেটের মধ্যে প্রায় ৫০ লিটার দেশীয় তৈরি চোলাই মদ উদ্ধার এবং সিএনজি চালক মোঃ মহিবুল্লাহ(২৬) কে আটক করা হয়।
আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮ টায় কুকিমারা বিজিবি ক্যাম্পের হাবিলদার মোঃ মিজানুর রহমান এর নেতৃত্বে চেকপোস্টে কর্তব্যরত বিজিবির সদস্যরা সন্দেহ জনক ভাবে ঘাঘড়া টু বড়ইছড়ি গামী সিএনজি (চট্টগ্রাম থ ১৪-৮৮৫০) আটক করেন।
আটক সিএনজিটি তল্লাশি করে ৮ প্যাকেট (আনুমানিক ৫০ লিটার) দেশীয় তৈরি চোলাই মদ উদ্ধার করেন। এসময় অবৈধ মদ বহনের অভিযোগে সিএনজি চালক মোঃ মহিবুল্লাহ-২৬ (পিতাঃ মৃত আব্দুল মানান, গ্রামঃ পূর্বকোদালা, ডাক+থানাঃ রাংগুনীয়া, জেলাঃ চট্টগ্রাম)’কে আটক করেন। এ সময় তার কাছ থেকে ১ টি বাটন ফোন, ১ টি হাতঘড়ি এবং ৬শত টাকা জব্দ করেন।
এ বিষয়ে কাপ্তাই থানার ওসি মোহাম্মদ কায় কিসলু জানান, উদ্ধারকৃত মদ সহ আটক সিএনজি ও চালককে বিজিবি কর্তৃক কাপ্তাই থানায় আনা হয়েছে এবং মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।