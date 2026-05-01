‘কাম না করলে খামু কী’—মে দিবসেও কাজের খোঁজে শ্রমিকেরা

মহান মে দিবসে সরকারি-বেসরকারি অধিকাংশ অফিস-আদালত বন্ধ। বিভিন্ন সংগঠন পালন করছে শ্রমিক অধিকারের নানা কর্মসূচি।
তবে দিনটি অন্য সবার জন্য ছুটির হলেও থেমে নেই খেটে খাওয়া মানুষের জীবনসংগ্রাম। ভোর হতেই রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে কাজের আশায় জড়ো হয়েছেন হাজারো দিনমজুর। কারও হাতে হাতুড়ি, কারও কাঁধে বস্তা। কেউ আবার বৃষ্টিভেজা রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন—কখন কেউ এসে বলবে, “কাজে যাবেন?” রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় এমন কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে কথা হয়। তাদের চোখেমুখে ছিল অনিশ্চয়তা আর সংসারের চাপের ছাপ।
নির্মাণশ্রমিক আবুল কালাম বলেন, “আজ শ্রমিক দিবস সেটা জানি। কিন্তু ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না। কাজ পাইলে বাজার নিয়ে বাসায় ফিরতে পারব।”
তিনি জানান, প্রতিদিন কাজের আশায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কোনো দিন কাজ মেলে, কোনো দিন মেলে না। কয়েক দিন রিকশা চালিয়েও দেখেছেন, কিন্তু নিয়মিত আয় হয়নি।
আবুল কালাম বলেন, “বাড়িভাড়া, সংসার—সবকিছুর চাপ। ইনকাম না করলে টাকা দেব কই থেকে?”
একই এলাকায় কাজের খোঁজে দাঁড়িয়ে ছিলেন কোহিনূর নামের এক নারী শ্রমিক। কাঁধে ছোট একটি ব্যাগ, ভেতরে হাতুড়ি। তিনি বলেন, পরিবারের ছয় সদস্যের দায়িত্ব এখন তার কাঁধে। স্বামী দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ঘরে পড়ে আছেন। কোহিনূর বলেন, “তিন দিন ধরে কোনো কাজ পাইনি। বাসায় বাজারও নাই। আজও আইছি, দেখি কেউ কাজে নেয় কি না।”
মে দিবস সম্পর্কে জানেন কি না—এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “জানি। কিন্তু বাড়িতে বসে থাকলে তো পেট চলবে না। কাম না করলে খামু কী?” রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এমন অসংখ্য শ্রমিককে দেখা গেছে কাজের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে। শ্রমিক দিবসে অধিকার ও মর্যাদার নানা আলোচনা হলেও তাদের অনেকের কাছে সবচেয়ে বড় বাস্তবতা—দিন শেষে ঘরে খাবার নিয়ে ফেরা।