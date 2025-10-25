কালকিনিতে খালার বাড়িতে বেড়াতে এসে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মাদারীপুরের কালকিনিতে খালার বাড়িতে বেড়াতে এসে পানিতে ডুবে আরাফাত নামের ৭ বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুরে কালকিনি পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের নয়াচর এলাকায় এই দূর্ঘটনা ঘটে। শিশু আরাফাত মাদারীপুর সদর উপজেলার মাদ্রা এলাকার জসিম হাওলাদারের ছেলে।
নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, নিহত আরাফাত তার বাবা মায়ের সাথে ঢাকায় থাকতো।সে গত দুইদিন আগে কালকিনিতে তার খালার বাড়ি বেড়াতে আসে। শনিবার দুপুরে বাড়ির সামনের খালের উপর থাকা সাঁকো পাড় হতে গিয়ে হঠাৎ পানিতে পড়ে ডুবে যায় আরাফাত।পরে অনেক খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে তাকে খালের পানি থেকে উদ্ধার করে কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে আত্মীয়স্বজনেরা।সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।
কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ ইভা জানান,”হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।”
এ বিষয়ে কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি কে এম সোহেল রানা জানান,”পানিতে ডুবে একটি শিশুর মৃত্যুর খবর পেয়েছি।বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।”