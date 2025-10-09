কালকিনিতে পূবালী ব্যাংকের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার কালকিনি সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মসূচির আয়োজন করে পূবালী ব্যাংক পিএলসি, কালকিনি উপ-শাখা।
আজ বৃহস্পতিবার (তারিখ উল্লেখ করুন), বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব শ্যামা প্রসাদ পাল, পূবালী ব্যাংক কালকিনি উপ-শাখার ম্যানেজার, সহকারী শিক্ষক আঃ কাদের মিয়া ও মো. জসিম উদ্দিন, বিদ্যালয়ের সাবেক অফিস সহকারী জনাব হুমায়ুন কবির এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী।
এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি ও বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়। আয়োজকরা জানান, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও সবুজ পরিবেশ গঠনে এমন উদ্যোগের বিকল্প নেই।