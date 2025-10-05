“শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন: স্থিতি স্থাপকতা জোরদার করা, স্থায়ীত্ব গড়ে তোলা” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন আয়োজনে মাদারীপুরের কালকিনিতে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আজ রোববার সকালে কালকিনি উপজেলা চত্বরে এক র্যালি শেষে উপজেলা পরিষদ হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সহযোগীতায় ও উপজেলা শিক্ষা পরিবারের বাস্তবায়নে এ বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন করা হয়।
র্যালি শেষে উপজেলা পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফ-উল-আরেফীন। এসময়ে প্রধান শিক্ষক মোয়াজ্জেম হোসেন’র সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফুজ্জামান, আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক বিএম হেমায়েত হোসেন, প্রধান শিক্ষক আবদুল কুদ্দুস, সিনিয়র সহকারী শিক্ষক মনির হোসেন, প্রধান শিক্ষক সোহরাব হোসেন কিরন , প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক সেলিম রেজা, প্রধান শিক্ষক একে আজাদ হোসেন প্রমুখ।