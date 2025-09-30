কালীগঞ্জে কৃষকদের মাঝে শাক সবজি বীজ ও সার বিতরণ

গাজীপুরের কালীগঞ্জে বসতবাড়ী ও মাঠে চাষযোগ্য আগাম শীতকালীন শাক সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তি কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিভিন্ন শাক সবজি বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে ৮৪০ জন কৃষকের মাঝে এ শাক সবজি বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ফারজানা তাসলিমের সভাপতিত্বে ও উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এটিএম কামরুল ইসলাম। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাতে ৫৪০ জন কৃষককে মাঠ পর্যায়ে ২০ শতক জমিতে চাষাবাদের জন্য ১০ কেজি এমওপি, ১০ কেজি ডিএপি সার ও লাউ, শসা, কুমড়া, বেগুন বীজ এবং ৩০০ জনকে বসতবাড়ীতে চাষাবাদের জন্য ৭ প্রকারের শাক সবজি বীজ প্রদান করা হয়।