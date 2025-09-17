কালীগঞ্জে টাইফয়েড প্রতিরোধে টিকাদান ক্যাম্পেইন

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে টাইফয়েড প্রতিরোধে টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। টিকাদান কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী সব শিশু এবং প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের এ টিকার আওতায় আনা হবে।
আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আয়োজনে প্রতিষ্ঠানেরসম্মেলন কক্ষে-এ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার জেসিলি ঘোষ মুনমুনের সঞ্চালনায় ক্যাম্পেইন -এ সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার রেজওয়ানা রশীদ।
এসময় অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলা সার্ভিলেন্স মেডিকেল অফিসার ডাক্তার মাহবুবা সুলতানা, মেডিসিন কনসালটেন্ট ডাক্তার ইশিতা দাস, আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাক্তার রেজাউল হক, মেডিকেল অফিসার সৈয়দ শহিদুল ইসলাম, মেডিকেল অফিসার ডাক্তার জাবেদ কায়সার, পরিসংখ্যানবিদ মোঃ কাজী নাজমুল হক, হাসপাতালে কর্মরত নার্স ও স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীসহ প্রমুখ।
ডাক্তার ইশিতা দাস প্রজেক্টরের মাধ্যমে স্থিরচিত্র প্রদর্শন করে টাইফয়েড জ্বরের ভয়াবহতা ও সচেতনতা সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। দুষিত খাবার,পানীয় জল এবং অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থার কারণে এ রোগ ছড়ায়। উচ্চ জ্বর,পেট ব্যথা,মাথাব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া ইত্যাদি টাইফয়েডের প্রধান লক্ষণ।
স্থির চিত্রে টিকা দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের অনলাইনে নিবন্ধন করাতে এবং ক্যাম্পেইনকে সফল করতে মাঠপর্যায়ে শিক্ষক,সাংবাদিক,সামাজিক সংগঠনসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।