কিশোরগঞ্জের ডাকাতি মামলার আসামী আটক

কিশোরগঞ্জের র্যাব-১৪ অভিযান চালিয়ে দস্যুতা মামলার একজন আসামী সাকিব (২২) কে আটক করেছে।২০ সেপ্টেম্বর শনিবার রাতে কিশোরগঞ্জ সদর যশোদল নধার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়। র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ আশরাফুল কবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায় কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিওিতে কিশোরগঞ্জ সদর যশোদল নধার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কিশোরগঞ্জ জেলার সদর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।