কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া গাঁজাসহ আটক-২

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় র্যাব-১৪ অভিযান চালিয়ে ২৮ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়িকে আটক করেছে।
গতকাল শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) পাকুন্দিয়া উপজেলার কাগারচর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক মোঃ এরশাদুল ইসলাম ভূইয়া রুমান ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার আখাউড়া এলাকার মৃত আব্দুল খালেক ভূইয়ার ছেলে মোঃ জামাল (৪৮) পাকুন্দিয়া এলাকার মৃত জাবেদ আলীর ছেলে।
র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ শাহজাহান জানান কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ২৮ কেজি গাঁজা নগদ টাকা মাদক বিক্রির ১১ ৮০০ টাকা।মাদক বহনে ব্যবহৃত একটি গাড়িসহ তাদের আটক করা হয় । কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া মডেল থানায় আলামতসহ প্রেরণ করা হয়েছে।