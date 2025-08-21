কিশোরগঞ্জের বাজারে মধুপুরের আনারস

কিশোরগঞ্জের বাজারে উঠেছে মধুপুরের আনারস। ক্রেতারা সব আনারস কিনছেন বেশ আগ্রহ নিয়ে । কারণ ক্লান্তি দূর করতে টক-মিষ্টি স্বাদের এ ফলের জুড়ি নেই। সে হিসেবে সবার কাছে পছন্দের তালিকায় রয়েছে রসালো ফল আনারস। শহরে কাঁচারি বাজার পুরান থানা ষ্টেশন রোড আরদের সামনে দেখা যায় আনারস বিক্রির জন্য ভ্যানগাড়িতে আনারস সাজানো হচ্ছে। ভ্যান গাড়িতে করে বিক্রি করা হবে শহর ও উপজেলার বিভিন্ন এলাকায়।
একেক স্থানে একেক জাতের ছোট, মাঝারি এবং বড় আকৃতির আনারস রয়েছে। তবে অধিকাংশ আনারসই দেখতে পাকা লালচে এবং সুমিষ্ট ঘ্রাণ সমৃদ্ধ। বিক্রেতারা জানান, মে-জুলাই মাসে আনারসের মৌসুম হওয়ায় এখন পর্যাপ্ত পরিমানে আনারস পাওয়া যাচ্ছে। আনারসের অধিকাংশই টাঙ্গাইলের মধুপুরের আনারস । আনারসের দাম সম্পর্কে বিক্রেতারা বলেন, খুচরা বাজারে আনারস জোড়া এবং সিঙ্গেল হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। এক্ষেত্রে বড় আকৃতির মধুপুরের আনারস জোড়া ১২০ থেকে ১০০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া মাঝারি ও ছোট আকৃতির আনারস ৫০-৬০ টাকা দামে বিক্রি করা হচ্ছে।
তবে দাম যেমনই হোক দিনভর বেশ ভালোই আনারসের বিক্রি হচ্ছে বলে জানান ফলবিক্রেতা সুমন৷ এই মৌসুমে গরমের কারণে রসালো ফল আনারসের চাহিদা বাড়ে। তবে আনারসের মৌসুম ও ফল মিষ্টি হওয়ার ফলে সারাদিন বেশ ভালোই বিক্রি হচ্ছে। শহরে কাঁচারি বাজারের বিক্রেতা বলেন, বেশিরভাগ মানুষই আনারস কেটে নিতে চাইছেন। আবার অনেকেই লবণ কিংবা কাসুন্দি মিশিয়ে দিতে বলেন।