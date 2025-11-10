কিশোরগঞ্জে অনলাইন জুয়ারী আটক

কিশোরগঞ্জে র্যাব-১৪ সিপিসি-২ অভিযান চালিয়ে এক জন অনলাইন জুয়ারী আটক। গতকাল রবিবার ৯ নভেম্বর কিশোরগঞ্জ সদর যশোদল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করে।
আটক জুয়ারী উসমান গণি (২৫) গাইটাল এলাকার আব্দুর রহিমের ছেলে।
র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ আশরাফুল কবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিওিতে অভিযান চালিয়ে একটি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন নগদ পাঁচশত দশ টাকাসহ তাকে আটক করে।
তার রিরুদ্ধে কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানায় জুয়ারী আইনে মামলা দায়ে করা হয়।