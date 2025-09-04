কিশোরগঞ্জে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী আটক

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে র্যাব-১৪ অভিযান চালিয়ে ২৫ গ্রাম মাদকদ্রব্য গাঁজাসহ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী আটক করেছে। গত মঙ্গলবার ২ সেপ্টেম্বর রাতে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব কালিপুর পশ্চিম কান্দা তারকাটা মিল সংলগ্ন হাজী ইব্রাহিম মিয়ার নির্মাণাধীন মার্কেটের সামনে পাকা রাস্তার উপর তল্লাশী চৌকি স্থাপন করে যানবাহনে তল্লাশী করে ভৈরব থানায় দায়েরকৃত মাদক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী মোহাম্মদ আলী (৪০) কে আটক করা হয়।
র্যাব-১৪ সিপিসি-২ ভৈরব ক্যাম্পের সিনিয়র সহকারী পরিচালক মিডিয়া অফিসার অধিনায়কের পক্ষে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায় ভৈবর ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিওিতে ভৈরব কালিপুর পশ্চিম কান্দা তারকাটা মিল সংলগ্ন হাজী ইব্রাহিম মিয়ার নির্মাণাধীন মার্কেটের সামনে পাকা রাস্তার উপর তল্লাশী চৌকি স্থাপন করে যানবাহনে তল্লাশী করে ২৫ গ্রাম মাদকদ্রব্য গাঁজা একটি মোবাইল ফোন নগদ একশত সত্তর টাকা এবং নম্বরবিহীন একটি অটোরিকশাসহ তাকে আটক করা হয়।
পরে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব থানায় মামলা দায়ের আসামীকে আলামতসহ হস্তান্তর করা হয়েছে।