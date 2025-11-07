কিশোরগঞ্জে গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারী আটক

কিশোরগঞ্জে র্যাব-১৪ সিপিসি-২ অভিযান চালিয়ে দশ কেজি মাদক দ্রব্য গাঁজা সহ দুই জন মাদক কারবারীকে আটক করেছে।
বৃহস্পতিবার ৬ নভেম্বর করিমগঞ্জ থানাধীন বালিখলা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে শেরপুর এলাকার কামাল হোসেন (৩৫) ও হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট এলাকার জালাল মিয়া (৩৯) কে আটক করা হয় ।
র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ আশরাফুল কবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিওিতে করিমগঞ্জ বালিখলা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে গাঁজা সহ তাদের আটক করা হয়।
কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানায় আলামতসহ হস্তান্তর করা হয়েছে।