কিশোরগঞ্জে গাজাঁসহ একজন মাদক ব্যবসায়ী আটক

র্যাব-১৪ সিপিসি-২ অভিযান চালিয়ে চার কেজি মাদকদ্রব্য গাজাঁ সহ একজন মাদক ব্যবসায়ী আটক। গতকাল সোমবার ৬ অক্টোবর রাতে কিশোরগঞ্জ জেলা সদর চৌদ্দশত বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করেছেন ।
আটক দুলাল মিয়া (৪৫) নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা গোপীনাথকিলা এলাকার মৃত কছুমুদ্দিনের ছেলে। র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ আশরাফুল কবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিওিতে সদর থানা চৌদ্দশত বোর্ড কিশোরগঞ্জ ভৈরব টু মহা সড়কের উপর চেকপোষ্ট পরিচালনা করে চার কেজি মাদকদ্রব্য গাঁজা ও মাদক ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত একটি মোবাইল ফোনসহ তাকে আটক করা হয়।
তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।