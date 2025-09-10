কিশোরগঞ্জে চক্রের  সক্রিয় সদস্য আটক- ১

কিশোরগঞ্জে র্যাব-১৪ সিপিসি-২ অভিযান চালিয়ে চোর চক্রের এক জন সক্রিয় সদস্য কে আটক করেছে ও ০৩ টি চোরাই গরু উদ্ধার করেছেন। ১০ সেপ্টেম্বর বুধবার কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া থানার মির্জাপুর বাজারের বাইপাস রোডে চেকপোস্ট স্থাপন করে চেকপোস্টে যানবাহন তল্লাশীকালে ভৈরব হতে আগত একটি সাদা রঙের পিকআপ ৪ জন ব্যক্তি পলায়নের চেষ্টাকালে মোঃ নবী হোসেন (২৬) কে আটক করেছে।
র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ আশরাফুল কবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায় কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল অভিযান চালিয়ে গাড়িটি তল্লাশী করে তিনটি গরু ও ১ টি মোবাইলসহ তাদের আটক করা হয়। কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়াথানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।