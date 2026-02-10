কিশোরগঞ্জে জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জেলা পুলিশের ব্রিফিং

কিশোরগঞ্জে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার ১০ফেব্রুয়ারি সকালে জেলা পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে সভাপতিত্ব করেন জেলা পুলিশ সুপার ড.এস এম ফরহাদ হোসেন বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(প্রশাসন ও অর্থ) মুকিত সরকার পুলিশ সুপার ক্রাইম এন্ড অপস মোহাম্মদ মাহমুদুল ইসলাম তালুকদার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি ডিবি ) সাইফুল ইসলাম অফিসার ইনচার্জগণসহ নির্বাচন ডিউটিতে বাংলাদেশ পুলিশের সকল সার্কেল অফিসার ও সকল থানার অফিসার ইনচার্জ সহ নির্বাচন ডিউটিতে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
ব্রিফিং প্যারেডে পুলিশ সুপার ড.এস এম ফরহাদ হোসেন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল পুলিশ সদস্যকে অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা পরামর্শ প্রদান করেন। নির্বাচন ডিউটিতে নিয়োজিত সকল অফিসার ও ফোর্সদের উদ্দেশে প্রয়োজনীয় করনীয় বর্জনীয় সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করেন।