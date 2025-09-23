কিশোরগঞ্জে দুই মাদক কারবারী আটক

কিশোরগঞ্জে র্যাব-১৪ অভিযানে আশি পিস মাদক দ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট সহ খোকন মিয়া(২৪) ইমরান (২৬) দুই কারবারীকে আটক করেছে।২২ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলার সদর বৌলাই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়।
র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ আশরাফুল কবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিওিতে অভিযান চালিয়ে সদর বৌলাই এলাকায় অভিযান পরিচালনা আশি পিস মাদক দ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট সহ তাদের আটক করা হয়। তাদের বিরেুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানায় আলামতসহ মাদক কারবারীদের হস্তান্তর করা হয়েছে।