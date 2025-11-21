কিশোরগঞ্জে ধর্ষণ মামলার আসামী আটক

কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর র্যাব-১৪ সিপিসি ২ অভিযান চালিয়ে ধর্ষণ মামলার মোঃ বাবুল মিয়া (৩০) কে আটক করেছে। আজ বৃহস্পতিবার ২০ নভেম্বর কুলিয়ারচর উপপজেলার আমোদপুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়। এজাহার সূত্রে জানা যায় ধর্ষক মোঃ বাবুল মিয়া (৩০) একই এলাকার বাসিন্দা একে অপরের পরিচিত। স্বামী প্রবাসে থাকার সুযোগে অভিযুক্ত মোঃ বাবুল মিয়া ভিকটিমকে বিভিন্ন সময় প্রেমের প্রস্তাব দিত গত ১৬ সেপ্টেম্বর সকালে বাড়ি হতে বাহিরেগেলে ধর্ষক মোঃ বাবুল মিয়াসহ এজাহার নামী অন্যান্য আসামীগণের সহায়তায় ভিকটিমকে জোরপূর্বক অপহরণ করে মাইক্রোবাস যোগে অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে যায়। অজ্ঞাতস্থানে ভিকটিমকে আটক রেখে ভিকটিমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একাধিকবার জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।
গত ১০ অক্টোবর কুলিয়ারচর থানায় ধর্ষণ মামলা হয়। মামলা নং-০৬ ধারা-৭/৯(১)/৩০ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০। সিপিসি-২ র্যাব-১৪ ভৈরব ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।