কিশোরগঞ্জে ব্লাড ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

কিশোরগঞ্জের হোসেন স্পেশালাইজড হসপিটাল রক্ত বর্ণের যৌথ উদ্যোগে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয়েছ।
১ অক্টোবর মঙ্গলবার সকালে শোলাকিয়া মারকাজুন নুর মাদ্রাসা রক্তের গ্রুপ নির্ণয় নির্ণয় করা হয়।
এ সময় উপস্থিত হোসেন ডায়াগনস্টিক স্পেশালাইজড হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাদেক মোঃ আরাফাত খানর রক্তবর্ণ সেচ্ছায় রক্তদান সংগঠনের সভাপতি মো: মাজিদুল ইসলাম ঠাকুর
সাধারন সম্পাদক বিল্লাল হোসেন সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রক্তবর্ণ আব্দুল্লাহ আল মামুন এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর ইয়ুথ প্ল্যানেট শেখ ইমরানুল হক জেনিস।
রক্তের গ্রুপ নির্ণয় শেষে সবার মাঝে স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয়েছ।