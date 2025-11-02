কিশোরগঞ্জে মাদক মামলার পলাতক আসামী আটক

কিশোরগঞ্জে র্যাব-১৪ সিপিসি-২ অভিযান চালিয়ে তিন বছরের সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামী কে আটক করেছে। আজ রবিবার ২ নভেম্বর রাতে সদর থানার মইশাখালী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়। আটক আবুল কালাম (৩৭) মইশাখালী এলাকার মৃত আব্দুল রহিমের ছেলে।
র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ আশরাফুল কবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান আবুল কালাম সদর মডেল থানার মামলা নং-৩৫(৯)২২, সিআর-৪৪১, ধারা-২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ৩৬(১) ১০(ক) মোতাবেক তিন বছরের সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামী। কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিওিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।