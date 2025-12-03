কিশোরগঞ্জে মাদক মামলার পলাতক আসামী আটক

কিশোরগঞ্জের র্যাব-১৪ সিপিসি-২ অভিযান চালিয়ে মাদক মামলার এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামী কে আটক করেছে।
মঙ্গলবার ২ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ব্রাহ্মণকান্দি মোড় এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করে।
আটক শ্রী জয় পোদ্দার(৩২) বত্রিশ মুক্তি স্মরণী রোড এলাকার পিতা- শ্রী বলরাম পোদ্দার।
র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের
সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিওিতে অভিযান চালিয়ে বত্রিশ মুক্তি স্মরণী রোড এলাকার অভিযান চালিয়ে এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামীকে আটক করেছে।
কিশোরগঞ্জ মডেল থানার ওয়ারেন্ট অফিসারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।