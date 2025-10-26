কিশোরগঞ্জে মাদক মালার সাজাপ্রাপ্ত আসামী আটক

কিশোরগঞ্জে র্যাব-১৪ সিপিসি-২ অভিযান চালিয়ে চার বছরের সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামী শরীফ আহম্মেদ (৩২) কে আটক করেছে। ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকালে কিশোরগঞ্জ জেলার সদর বাগাদিয়া তালতলা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়।
আটক মোঃ শরীফ আহম্মেদ(৩২) কিশোরগঞ্জ সদর বাগাদিয়া তালতলা এলাকার হযরত আলীর ছেলে।
র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ আশরাফুল কবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিওিতে বাগাদিয়া তালতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদক মামলার সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামীকে করে।
আসামীর বিরুদ্ধে আইনানুগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।