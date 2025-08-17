কিশোরগঞ্জের র্যাব-১৪ অভিযান চালিয়ে এক অহরণকারীকে আটক করেছে। শুক্রবার ১৭ আগস্ট র্যাব-১৪ আভিযানিক দল র্যাব-১০ কেরানীগঞ্জের সহায়তায় অবস্থান নিশ্চিত করে অহরণকারী নয়ন মিয়া (২২) কে আটক করা হয়।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, বাদী এইচএসসিতে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। এবং কলেজে আসা যাওয়ার পথে প্রায় সময় উত্তক্ত পূর্বক প্রেমের প্রস্তাব দিত নয়ন। ২৩ জুলাই সকালে নিজ বাড়ি হতে কলেজ যাওয়ার জন্য পথিমধ্যে অটো গাড়ীর দিয়ে জোরপূর্বক তাকে অজ্ঞাতনামা কয়েজন সিএনজি দিয়ে অপরিচিত স্থানে নিয়ে যায়।
এ ঘটনায় নান্দাইল মডেল থানার মামলা নং-২৭ ২৬ জুলাই নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০(সংশোধনী ২০২০) এর ৭/৩০ দায়ের করেন। র্যাব-১৪ ছায়াতদন্ত সহ উদ্ধার ও অপরহরণকারীদের আটক করেতে তৎপর হয়।
র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ আশরাফুল কবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায় র্যাব-১৪ আভিযানিক দল র্যাব-১০ এর সহায়তায় কেরানীগঞ্জের এলাকা থেকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।