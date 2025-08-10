কিশোরগঞ্জে র্যাব-১৪ সিপিসি-২ সিপিএসসি র্যাব-১ উত্তরা যৌথ অভিযান চালিয়ে গাজীপুরের সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার আসামীকে আটক করেছেন । ৯ আগস্ট শনিবার দুপুরে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অবস্থান নিশ্চিত হয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার পুরান বাজার এলাকার তালুকদার ঠাকুর গেষ্ট হাউজ এ অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়।
আটক শহীদুল ইসলাম (২৮) ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার বালিপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল করিমের ছেলে। বর্তমানে সে গাজীপুর চৌরাস্তা এলাকার কবিরের বাড়িতে ভাড়া থাকত। মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, মোঃ সেলিমের ছোট ভাই সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন গত ০৭ আগস্ট সন্ধ্যা অনুমান তথ্য সংগ্রহে দেখতে পান মোঃ বাদশা(৩৫) শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার নারায়নপুর এলাকার মৃত রফিজ উদ্দিনের ছেলে ইবিএল এটিএম বুথ চান্দনা চৌরাস্তা হতে টাকা উত্তোলন করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে অজ্ঞাতনামা কয়েকজন লোক দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে এলোপাথারীভাবে বাদশাকে কোপাইতে থাকে। সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন ভিডিও চিত্র ধারন করাকালে অজ্ঞাতনামা লোকজন তাদের হাতে থাকা দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে বাদীর ছোটভাইকে ধাওয়া করে। বাদীর ছোটভাই সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন জীবন রক্ষার্থে দৌড়াইয়া বাসন চান্দনা চৌরাস্তা এলাকার মসজিদ মার্কেটের রুহুল আমীনের চায়ের দোকানের সামন পৌছালে দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া কোপাইয়া থাকে এবং সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু নিশ্চিত করে আসামীরা পালিয়ে যায়।
র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ আশরাফুল কবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায় ময়মনসিংহ র্যাব-১৪ অধিনায়ক নির্দেশনায় র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল সিপিএসসি, র্যাব-০১, উত্তরার সহায়তায় তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে শহিদুল ইসলামের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার পুরান বাজার এলাকার তালুকদার ঠাকুর গেষ্ট হাউজ এ অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়েছে ।
আসামীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট আসামীকে হস্তান্তর করা হয়েছে।