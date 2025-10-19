কিশোরগঞ্জে হত্যা মামলার আসামী আটক

কিশোরগঞ্জে র্যাব-১৪ সিপিসি-২ অভিযান চালিয়ে বাজিতপুর থানার ক্লুলেস বজলু মিয়া হত্যা মামলার আসামী মনির মিয়া(৩৮) কে আটক করেছে ।
এজাহার সূত্রে জানা যায় মোঃ বজলু মিয়া(৩৬) একজন মুরগী ব্যবসায়িক কয়েক মাস পূর্বে প্রতিবেশি কবির মিয়ার নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার নেয়। টাকা পরিশোধ করতে না পারায় দীর্ঘ দিন পালিয়ে বেড়াত। গত ১৪ আগস্ট নিহত বজলু মিয়া বিদেশে যাওয়ার জন্য ২,৬৫ ০০০ টাকা জমা দিতে কটিয়াদি ব্যাংকে যায়। অভিযুক্ত মো:মনির মিয়া(৩৮) দেখতে পেয়ে কবির মিয়াকে খরব দেয়।
খবর পেয়ে গত ১৪ আগষ্ট দুপুরে কবির মিয়া ও তার স্ত্রী রহিমা খাতুন কটিয়াদি উপজেলা কার্যালয়ে ভিতরে বজলু মিয়াকে মারধর করে জখম করে কবিরের পাওনা পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে নেয় জখম করে ছেড়ে দেয়।
পরিবারের সদস্যরা নিহত কবির অনেক খোজাখুজি করে ১৪ আগস্ট রাতে বাদীর বসত বাড়ীর উত্তরপাশে গুরুতর আহত অবস্থায় দেখতে পায় । তার সাথে টাকা ও তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন পাওয়া যায় নি। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কিশোরগঞ্জে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় চিকিৎসাধীন অবস্থায় উক্ত হাসপাতালে ১৫ আগস্ট বিকালে বজলু মিয়া মৃত্যু বরণ করেন। বড় ভাই মোঃ ফজলু মিয়া (৪১) বাদী হয়ে কিশোরঞ্জ জেলার বাজিতপুর থানায় অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ছায়াতদন্ত শুরু করে জড়িতদের শনাক্ত পূর্বক আটক করতে তৎপর হয়।
র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের আভিযানিক দল ১৮ অক্টোবর রাতে সদর কেম্পানী র্যাব-১১ সহায়তায় নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার মুরাপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করে । আসামীর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।