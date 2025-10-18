কিশোরগঞ্জে হত্যা মামলার আসামী আটক

কিশোরগঞ্জে র্যাব-১৪ সিপিসি-২ অভিযান চালিয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা থানার আলোচিত রুমান(২৫) হত্যা মামলার প্রধান অভিযুক্ত আব্দুল করিম(৫৭) কে আটক করেছেন।
এজাহার সূত্রে জানা যায় বাদী মোঃ জালাল উদ্দিন (৫০) চোর চক্রের সদস্য। গত ১১ অক্টোবর রাতের বেলায় প্রতিবেশী ইকবাল মিয়ার গরু চুরি করার সময় চোরদের দেখে ফেললে গরু রেখে পালিয়ে যায়। গত ১২ অক্টোবর দুপুরে গরু চুরির ঘটনার সালিশ বসলে কেন্দ্র করে ভিকটিম মৃত রুমান মিয়া (২৫) ভিকটিম শাওন (১৮) ইটনা গজারিয়াকান্দা চরহাটি ইকবাল মিয়ার চায়ের দোকানের সামনে পেয়ে দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। অভিযুক্তগণ তাদেরকে গুরুতর রক্তাক্ত যখম করে পালিয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে তাদের উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রুমান মিয়া (২৫) মৃত্যু হয়।
নিহতের বাবা মোঃ জালাল উদ্দিন (৫০) বাদী হয়ে ইটনা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করলে । র্যাব-১৪ কিশোরগঞ্জ ছায়াতদন্ত শুরু করে এবং পলাতক অভিযুক্তদের আটকে তৎপর হয়।
র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল ১৭ অক্টোবর রাতে র্যাব-১ উত্তরা, ঢাকা সহায়তায় ডিএমপি ঢাকার উত্তরা পশ্চিম থানার হাউজ বিল্ডিং এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মামলার প্রধান আসামী আব্দুল করিম (৫৭) কে আটক করে । আসামীর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ইটনা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।