কিশোরগঞ্জে ৫টি আসনে বিএনপির বিজয়ী একটিতে স্বতন্ত্র বিজয়ী

কিশোরগঞ্জের ছয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটি আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র প্রার্থী ও বাকি একটি আসনে বিএনপি’র বিদ্রোহী (স্বতন্ত্র) প্রার্থী বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।
বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন কিশোরগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী মাজহারুল ইসলাম কিশোরগঞ্জ-২ আসনে অ্যাডভোকেট জালাল উদ্দিন কিশোরগঞ্জ-৩ আসনে ড. ওসমান ফারুক কিশোরগঞ্জ-৪ আসনে অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান কিশোরগঞ্জ-৫ (স্বতন্ত্র) প্রার্থী শেখ মুজিবুর রহমান ইকবাল কিশোরগঞ্জ-৬ আসনে শরিফুল আলম।
কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির বিদ্রোহী (স্বতন্ত্র) প্রার্থী শেখ মুজিবুর রহমান ইকবাল। মোট কেন্দ্র ১৮১ মাজহারুল ইসলাম-বিএনপি (ধানের শীষ ১ লাখ ২২ হাজার ৯৪৬ হেদায়াতুল্লাহ হাদী-১১ দলীয় জোট (রিকশা) ৯৯ হাজার ৪৮৮ ভোট
কিশোরগঞ্জ-২ পাকুন্দিয়া-কটিয়াদী উপজেলা মোট কেন্দ্র- ১৭০ জালাল উদ্দীন (ধানের শীষ) ১ লাখ ৪২ হাজার ৬১৬ ভোট শফিকুল ইসলাম মোড়ল (দাঁড়িপাল্লা) ১ লাখ ১৭ হাজার ৯৬১ ভোট
কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ ও তাড়াইল উপজেলা) মোট কেন্দ্র- ১৫১ ওসমান ফারুক (ধানের শীষ) ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩৮ ভোট ডা: জেহাদ খান (দাঁড়িপাল্লা) ১ লাখ ১ হাজার ২৭৬ ভোট
কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলা ফজলুর রহমান (ধানের শীষ) ১ লাখ ৩২ হাজার ৫৫৩ ভোট রোকন রেজা (দাঁড়িপাল্লা) ৫৫ হাজার ৬৪৬ ভোট
কিশোরগঞ্জ-৫ নিকলী ও বাজিতপুর মোট কেন্দ্র ১১৯ স্বতন্ত্র শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল (হাঁস মার্কা)
উনাশিহাজার হাজার ২শত ১০ ভোট সৈয়দ এহসানুল হুদা (ধানের শীষ) ছিষট্টি হাজার ১ শত আটারো ভোট অধ্যাপক রমজান আলী (দাঁড়িপাল্লা) চুয়াল্লিশ হাজার ১শত ৩৬ ভোট কিশোরগঞ্জ-৬ (ভৈরব ও কুলিয়ারচর উপজেলা) মোট কেন্দ্র-১৪২
মো: শরীফুল আলম (ধানের শীষ) – ১ লাখ ৮৫ হাজার ৮১৩ ভোট মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন (রিকশা) ৪২ হাজার ৫৫৫ ভোট মো: শরীফুল আলম ১ লাখ ৪৩ হাজার ২৫৮ ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।