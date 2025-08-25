কিশোরগঞ্জে ৮৫ হাজার ৫২০ হেক্টর জমিতে আমন ধানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

এ বছর কিশোরগঞ্জ জেলার ১৩টি উপজেলায় ৮৫ হাজার ৫২০ হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবং ফসলের পোকার আক্রমন দেখা না গেলে বাম্পার ফলনের আশা করা হচ্ছে কৃষি বিভাগ ।
জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, জেলার ১৩টি উপজেলায় ৮৫ হাজার ৫২০ হেক্টর জমিতে উফশি, হাইব্রিড ও স্থানীয় জাতের রোপ আমনের চাষ করা হয়। এদের মধ্যে হোসেনপুর উপজেলায় হাইব্রিড ১০৫০হেক্টর, উফসি ৭হাজার ৪২০ হেক্টর ও স্থানীয় জাতের ৩০ হেক্টর জমি, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় হাইব্রিড ৪৯০ হেক্টর, উফসি ১০ হাজার ৩৬০ হেক্টর, স্থানীয় ৩০হেক্টর জমি, পাকুন্দিয়া উপজেলায় হাইব্রিড ২ হাজার ২২৫ হেক্টর, উফসি ৮ হাজার ৩৪০ হেক্টর ও স্থানীয় ২০ হেক্টর জমি, কটিয়াদী উপজেলায় হাইব্রিড ১ হাজার ৯০০ হেক্টর, উফসি ১১ হাজার১৪০ হেক্টর ও স্থানীয় ১০৩ হেক্টর জমি, করিমগঞ্জ উপজেলায় হাইব্রিড ২ হাজার ৬৭০ হেক্টর, উফসি ১০ হাজার ৫৮০ হেক্টর ও স্থানীয় ১০
হেক্টর জমি, তাড়াইল উপজেলায় হাইব্রিড ৫৩০ হেক্টর, উফসি ৭ হাজার ২৪০ হেক্টর ও স্থানীয় ৫ হেক্টর জমি, ইটনা উপজেলা উফসি ৮৬০ হেক্টর জমি, মিঠামইন উপজেলয় উফসি ১ হাজার ১০০ হেক্টর জমি, নিকলী উপজেলায় হাইব্রিজ ৭০ হেক্টর, উফসি ১ হাজার ৩৮০ হেক্টর স্থানীয় ১০ হেক্টর জমি, অষ্টগ্রাম উপজেলায় উফসি ১ হাজার ৬০০ হেক্টর ও স্থানীয় ১২ হেক্টর জমি, বাজিতপুর উপজেলায় হাইব্রিড ৯৯৫ হেক্টর, উফসি ৬ হাজার ১৬০ হেক্টর ও স্থানীয় ৩০ হেক্টর জমি, কুলিয়ারচর উপজেলায় হাইব্রিড ২৩০ হেক্টর, উফসি ৬হাজার ৫০০ হেক্টর ভৈরব উপজেলায় হাইব্রিজ ১১০ হেক্টর, উফসি ২ হাজার ৩২০ হেক্টর ও স্থানীয় জমি চাষাবাদের আওতায় এসেছে।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কিশোরগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ডাঃ মোঃ সাদিকুর রহমান জানান উপ-পরিচালক আবুল কালাম আজাদ জানান, এ বছর হাওরের পানি না থাকায় আমন ধানের আবাদ বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রতি হেক্টরে উফসি ৩.২২ টন, হাইব্রিড প্রতি হেক্টরে ৪.১০ টন ও স্থানীয় জাত হেক্টরে ১,৮০ টন ধান উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে ।