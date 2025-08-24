কিশোরগঞ্জ বাপার পথসভা ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন

“বাঁচলে পরিবেশ, বাঁচবো আমরা—বাঁচবে আমাদের আগামী প্রজন্ম” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে পথসভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩ আগস্ট শনিবার বিকালে শহরের আখড়াবাজার ব্রিজ সংলগ্ন পরম চত্বরে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) কিশোরগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম জুয়েল বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) কিশোরগঞ্জ জেলা সভাপতি এডভোকেট হামিদা বেগম
সহ-সভাপতি শফিক কবির বাপার কার্যকরী সদস্য মোঃ ফারুকউজ্জামান, রুহুল আমিন যুগ্ন সম্পাদক খন্দকার আনোয়ার হোসেন মীর জাহান ভুঁইয়া মিজু,প্রফেসর জাকিন হোসেন লিয়াকত আলী মোহাম্মদ কাউসার (ডিজিল্যাব কিশোরগঞ্জ) ওমর সিদ্দিক ইমতিয়াজ বাপার কার্যকরী সদস্য কামরুন্নাহার, আঃ রহমান প্রমুখ।
বক্তারা বলেন নরসুন্দা নদীর উৎসমুখে কাওনার বাঁধ খুলে দেওয়া ও নদীকে পুনঃখনন করে এর নাব্যতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ এবং নরসুন্দা নদীর খনন প্রকল্পের সীমাহীন দূর্নীতির সঠিক তদন্ত করে অপরাধীদের শাস্তির আওতায় আনার জন্য জোর দাবি জানান।পরিবেশ রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। বৃক্ষরোপণ কেবল একটি কর্মসূচি নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে টিকিয়ে রাখার আন্দোলন। প্রতিটি পরিবারে অন্তত একটি করে গাছ রোপণ ও পরিচর্যার মাধ্যমেই পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। পরে নরসুন্দা নদীর তীরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাপার কোষাধ্যক্ষ লুৎফুল কবীর।