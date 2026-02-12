কিশোরগঞ্জ -৬ ভৈরব-কুলিয়ারচর আসনে উৎসব মূখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে চলছে ভোট গ্রহণ

১৬৭ – কিশোরগঞ্জ -৬ ভৈরব-কুলিয়ারচর আসনে উৎসব মুখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে চলছে ভোট গ্রহণ। কিশোরগঞ্জ -৬ আসনে দুইটি উপজেলায় প্রতিটি কেন্দ্রে লাইনে দারিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন ভোটাররা।
আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারী) সকাল সাড়ে ৭ টা থেকে ব্যালট পেপারের এ ভোট গ্রহণ শুধু হয় চলবে বিকেল সাড়ে ৪ টা পর্যন্ত। কিশোরগঞ্জ -৬ আসনে মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ১৪২টি, ২টি উপজেলা ও২টি পৌরসভার ১৩ টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত-কিশোরগঞ্জ-৬ সংসদীয় এই আসনটি।
এ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা -৪,২৮,৮০৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ২১ হাজার ১১৪ জন। নারী ২ লাখ ৭ হাজার ৬৮৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের হিজড়া জনগোষ্ঠী ৩ জন। এই আসনে মোট ৯জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তারা হলেন- বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মো: শরীফুল আলম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত হাজী মোহাম্মদ মুছা খান (হাতপাখা), বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের হাজী মো: রুবেল হোসেন (মোমবাতি), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের যুগ্ম মহাসচিব আতাউল্লাহ আমীন (রিকশা), খেলাফত মজলিস মনোনীত সাইফুল ইসলাম (দেয়াল ঘড়ি), ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ মনোনীত নাঈমুল হাসান (আপেল) এবং গণফোরাম মনোনীত শাফি উদ্দিন আহাম্মদ (উদীয়মান সূর্য)।
জাতীয় পার্টি মনোনীত মোহাম্মদ আয়ূব হুসেন (লাঙল)। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মনোনীত কুলিয়ারচর উপজেলা কমিটির সভাপতি ডা: মোহাম্মদ হাবিল মিয়া (কাস্তে)। এ নির্বাচনী শৃঙ্খলা রক্ষায় মাঠে তৎপর রয়েছে সশস্ত্র বাহিনী, বিজিবি, র্র্যাব, পুলিশ, আনসার সহ অন্যন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোবাইল টিম সহ এক জন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের পাশাপাশি স্ট্রাইকিং ফোর্সের টহল ছাড়াও ভোটের মাঠে দায়িত্ব পালন করছেন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটও।