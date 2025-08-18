কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলাধীন পাঁচপীর কেরামতিয়া দ্বি-মুখী আলিম মাদ্রাসায় নবাগত অধ্যক্ষকে ফুল দিয়ে বরণ

কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলাধীন পাঁচপীর কেরামতিয়া দ্বি-মুখী আলিম মাদ্রাসায় নবাগত অধ্যক্ষকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়েছে। কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলাধীন দুর্গাপুর ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঁচপীর কেরামতিয়া দ্বি-মুখী আলিম মাদ্রাসা। শিক্ষক কর্মচারীদের অবসর জনিত কারণে পাঁচপীর কেরামতিয়া দ্বি-মুখী আলিম মাদ্রাসায় ৬টি শূন্য পদে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যথাযথ নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করার পর আবেদনকারীদের যাচাই-বাছাই করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।
নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পাঁচপীর কেরামতিয়া দ্বি-মুখী আলিম মাদ্রাসায় যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ১৮ আগস্ট’২০২৫ইং সোমবার সকালে পাঁচপীর কেরামতিয়া দ্বি-মুখী আলিম মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে আহাম্মদ আলী, অফিস সহকারী পদে আশিক রহমান, হিসাব সহকারী পদে আব্দুল মজিদ, অফিস সহকারী পদে মমতাজ বেগম, ল্যাব সহকারী পদে রাকিবুল ইসলাম ও আয়া পদে সুমাইয়া আক্তারকে গভর্নিং বর্ডির উপস্থিতিতে যোগদান করানো হয়। নবাগত অধ্যক্ষের যোগদান উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- সম্মানিত অতিথি নুরেশ্বর আমিনিয়া আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওঃ মাহাতাব হোসেন, পাঁচপীর কেরামতিয়া দ্বি-মুখী আলিম মাদ্রাসার গভর্নিং বর্ডির সভাপতি আব্দুল মান্নান, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সুপার মোঃ আব্দুর রহিম, সাবেক অভিভাবক সদস্য আব্দুল কাদের, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামির দুর্গাপুর ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পাঁচপীর কেরামতিয়া দ্বি-মুখী আলিম মাদ্রাসার গভর্নিং বর্ডির সদস্য আব্দুল মতিন, মোহাম্মদ আলী, ওসমান আলী, মিজানুর রহমান, সুলতান আহমেদ, রিয়াজুল ইসলাম, মাহমুদা বেগম, সহিদা বেগম, পাঁচপীর কেরামতিয়া দ্বি-মুখী আলিম মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ।