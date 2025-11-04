কুড়িগ্রামের চারটি আসনে প্রাথমিকভাবে বিএনপি’র এমপি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা

সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি সারা দেশে ২৩৭ টি আসনে প্রাথমিকভাবে দলীয় এমপি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে । বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে ৩ নভেম্বর ২০২৫ ইং তারিখে আসন ভিত্তিক প্রাথমিকভাবে বিএনপি’র দলীয় এমপি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে।
কুড়িগ্রামের চারটি আসনে বিএনপি থেকে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন যথাক্রমে ২৫ কুড়িগ্রাম ১ আসনে জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির সদস্য আলহাজ্ব সাইফুর রহমান রানা, ২৬ কুড়িগ্রাম ২ আসনে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আলহাজ্ব সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ, ২৭ কুড়িগ্রাম ৩ আসনে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির সদস্য বিশিষ্ট শিল্পপতি তাসভির উল ইসলাম, ২৮ কুড়িগ্রাম ৪ আসনে আলহাজ্ব আজিজুর রহমান। কুড়িগ্রামের চারটি আসনে প্রাথমিকভাবে বিএনপির এমপি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা কে কেন্দ্র করে প্রার্থীদের নির্বাচনী এলাকায় তাদের কর্মী সমর্থকদের মিষ্টি খাবার ধুম পড়েছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে ।
এদিকে কুড়িগ্রামের চারটি আসনে দীর্ঘদিন ধরে কয়েক ডজন সম্ভাব্য এমপি প্রার্থী মাঠে নির্বাচনী প্রচারণা চালালেও শেষ পর্যন্ত অনেকেই বঞ্চিত হয়েছেন । ওই সকল প্রার্থীদের সমর্থকরা অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েছে । বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা কুড়িগ্রাম জেলা শাখার যুগ্ম আহবায়ক রফিকুল ইসলাম জানায় , বিএনপি প্রাথমিকভাবে দলীয় এমপি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করায় বিএনপি ও তার সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের সকল নেতা কর্মীরা উজ্জীবিত । আমাদের কুড়িগ্রামের কৃতি সন্তান দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আসন্ন সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত হয়েছেন । দলীয় এমপি মনোনয়ন না পেয়ে কেউ কেউ মনঃক্ষুণ্ন হতে পারেন, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি রুহুল কবির রিজভীর চেয়েও প্রভাবশালী? তিনি দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব, বহু বছরের পরীক্ষিত সংগঠক, আন্দোলনের সম্মুখসারির একজন সৈনিক। রুহুল কবির রিজভীর মতো একজন নিবেদিতপ্রাণ, পরীক্ষিত, ত্যাগী ও আপসহীন নেতাকে যখন দল নমিনেশন দেয়নি, তখন এটা স্পষ্ট দল এখন আবেগ নয়, কঠিন বাস্তবতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ভাবুন তো, তাঁর মতো একজন সংগ্রামী নেতা মনোনয়ন না পেয়ে দলকে প্রশ্ন না করে, নীরবে মেনে নিয়েছেন আপনি কি পারবেন? একবার নিজেকে তাঁর জায়গায় কল্পনা করুন। চোখ বন্ধ করে ভাবুন বহু বছরের লড়াই, মামলা, জেল, রোদে-জলে রাজপথ, তারপরও নমিনেশন না পাওয়া। তবুও কোনো অভিমান নেই কারণ তাঁর কাছে দল আগে।
এখন দরকার রিজভীর মতো করে ভাবা। দল যাকে দিচ্ছে, তাকেই জেতানোর জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া। সব গ্রুপিং, বিভাজন, অভিমান ভুলে গিয়ে একটাই লক্ষ্য ধানের শীষের বিজয়।
কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও কুড়িগ্রাম পৌরসভার সাবেক মেয়র আবু বকর সিদ্দিক জানান, প্রাথমিকভাবে এমপি প্রার্থী হিসেবে যারা বিএনপি’র দলীয় মনোনয়ন পাননি তাদের প্রতি অনুরোধ রাগ ক্ষোভ সবকিছু ভুলে বরং নিজেই দায়িত্ব নিয়ে প্রার্থীদের বিজয়ে কাজ করুন। কারণ এখন সময় অভিমান নয়, সময় ঐক্যের। বিজয় আনতে হবে ধানের শীষের, দেশের।