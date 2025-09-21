কুড়িগ্রামে অস্ত্র মামলায় ১০ বছর সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী আজিজুলকে গ্রেফতার 

কুড়িগ্রামে অস্ত্র মামলায় ১০ বছর সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী আজিজুল হককে গ্রেফতার করেছে কুড়িগ্রাম সদর থানা পুলিশ । আজ রোববার দুপুরে কুড়িগ্রাম সদর থানার এসআই হাসানুজ্জামান, এএসআই শওকত আলম সিদ্দিকী ও এএসআই রিয়াজুল এর যৌথ অভিযানে মামলা নং জিআর ৫৭১/১৭ (কুড়িগ্রাম) এর অস্ত্র মামলায় ১০ বছর সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী মো: আজিজুল হক (৫১), পিতা মৃত ইসমাইল, ঠিকানা হিঙ্গনরায় চৌধুরীপাড়া, কুড়িগ্রামকে বিশেষ সোর্সের মাধ্যমে খবর পেয়ে তার নিজ বাড়ি হতে গ্রেফতার করা হয়। পলাতক আসামী মো: আজিজুল হক তার বিরুদ্ধে মাদকসহ ২২টি মামলা বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন আছে।