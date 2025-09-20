কুড়িগ্রামে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কুড়িগ্রাম জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে অনুষ্ঠিত অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী ২০২৫-২০২৬ এর আওতায় অনুর্ধ্ব-১৬ বালক-বালিকাদের নিয়ে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষ্যে কুড়িগ্রাম জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে গতকাল জেলা স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক ভাবে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।
জেলা ক্রীড়া অফিসার মোঃ আকরাম হোসাইনের সভাপতিত্বে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ জাকির হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ শফিকুল ইসলাম। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন- ঘোগাদহ মালেকা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল মালেক, ক্রীড়াবিদ রেজাউল করিম রাজু সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী ২০২৫-২৬ এর আওতায় অনুর্ধ-১৬ বালক-বালিকাদের নিয়ে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার কুড়িগ্রাম পুলিশ লাইন্স স্কুল, কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, মধ্যকুমরপুর গালস্ স্কুল এন্ড কলেজ, কাঁঠালবাড়ী বহুমুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম পুরাতন স্টেশন পাড়া আজিরুন্নেছা বালিকা দাখিল মাদরাসা, কুড়িগ্রাম রিভার ভিউ উচ্চ বিদ্যালয়, করিমের খামার উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ঘোগাদহ মালেকা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কাঁচিচর বিএজি উচ্চ বিদ্যালয়, বালাকুড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা, ঘোগাদহ উচ্চ বিদ্যালয়, চৈতার খামার নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।