কুড়িগ্রামে অ্যাথলেটিক্স প্রশিক্ষণের সমাপণী ও সনদ বিতরণী অনুষ্ঠিত

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কুড়িগ্রাম জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে অ্যাথলেটিক্স প্রশিক্ষণের সমাপণী ও সনদ বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী ২০২৫-২০২৬ এর আওতায় অনুর্ধ্ব-১৫ বালক-বালিকাদের নিয়ে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষ্যে কুড়িগ্রাম জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে ০৭ অক্টোবর’২০২৫ইং মঙ্গলবার বিকালে জেলা স্টেডিয়াম মাঠে অ্যাথলেটিক্স প্রশিক্ষণের সমাপণী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা ক্রীড়া অফিসার মোঃ আকরাম হোসাইনের সভাপতিত্বে অ্যাথলেটিক্স প্রশিক্ষণের সমাপণী ও সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ হারুন অর রশিদ, কুড়িগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির সদস্য আজিজুল হক। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন- ঘোগাদহ মালেকা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল মালেক, ক্রীড়াবিদ রেজাউল করিম রাজু, গ্রামীণ ফুটবল বিপ্লবী জালাল হোসেন লাইজু সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী ২০২৫-২৬ এর আওতায় অনুর্ধ-১৫ বালক-বালিকাদের নিয়ে অ্যাথলেটিক্স প্রশিক্ষণের সমাপণী ও সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।