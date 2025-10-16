কুড়িগ্রামে প্রতিবন্ধীদের মাঝে স্মার্ট সাদাছড়ি ও হুইল চেয়ার বিতরণ

বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ১৫ অক্টোবর’২০২৫ বুধবার
কুড়িগ্রামে প্রতিবন্ধীদের মাঝে স্মার্ট সাদাছড়ি ও হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে ।
“সাদাছড়ির আধুনিকায়ন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, কুড়িগ্রাম এর আয়োজনে গত ১৫ অক্টোবর’২০২৫ বুধবার
কুড়িগ্রামে প্রতিবন্ধীদের মাঝে স্মার্ট সাদাছড়ি ও হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে । সাইট সেভার্সের সহযোগিতায় আলোচনা সভা ও বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কনসালটেন্ট, ডাঃ আরিফুর রহমান , মরিয়ম চক্ষু হাসপাতাল উলিপুরের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার এ. এন. ফয়জুর রহমান,সাইট সেভার্সের জেলা সমন্বয়কারী মাসুদ রানা ,
সহকারী প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী অরবিন্দু রায়, ফ্রেন্ডশিপের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী আব্দুস সালাম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ লাবিবুল ইসলাম, এফাদ-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী কাজল কুমার রায়, ফ্রেন্ডশিপের প্রকল্প পরিচালক শফিকুল ইসলাম প্রমূখ। প্রতিবন্ধীদের মাঝে স্মার্ট সাদাছড়ি ও হুইল চেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে কুড়িগ্রাম জেলায় প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাল কাজ করায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, কুড়িগ্রাম এর পক্ষ থেকে মরিয়ম চক্ষু হাসপাতাল উলিপুরকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।