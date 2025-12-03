প্রতিবন্ধীতা অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ গড়ি, সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করি। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৩ ডিসেম্বর’২০২৫ইং বুধবার কুড়িগ্রামে ৩৪ তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৭ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র্যালী, আলোচনা সভা ও সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।
কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসন, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের আয়োজনে জেলা একীভূত চক্ষু সেবা কর্মসূচীর আওতায় ৩ ডিসেম্বর’২০২৫ইং বুধবার কুড়িগ্রামে ৩৪ তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৭ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র্যালী, আলোচনা সভা ও সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। দাতা সংস্থা সাইট সেভার্স ও উলিপুর মরিয়ম চক্ষু হাসপাতালের সহযোগিতায় ৩ ডিসেম্বর বুধবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়। পরে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক অন্নপূর্ণা দেবনাথ এর সভাপতিত্বে স্বপ্নকুড়ি মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন- জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোঃ হুমায়ুন কবির, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কনসালটেন্ট, ডাঃ আরিফুজ্জামান, মরিয়ম চক্ষু হাসপাতাল উলিপুরের সহকারী প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর অরবিন্দু রায়, কুড়িগ্রাম জেলা উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম বেবু, কুড়িগ্রাম জেলা টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরামের আহ্বায়ক মোঃ ইউনুছ আলী, ফ্রেন্ডশিপের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী আব্দুস সালাম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ লাবিবুল ইসলাম, এফাদ-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী কাজল কুমার রায় প্রমূখ। আলোচনা সভা শেষে প্রতিবন্ধীদের মাঝে সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়।