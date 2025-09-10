কুড়িগ্রামে বাংলাদেশ দলিল লেখক সমিতির নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের অভিষেক ও শপথ গ্রহণ

বাংলাদেশ দলিল লেখক সমিতির কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা শাখার ২০২৫ সালের ত্রি-বার্ষিক সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের অভিষেক ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টায় সদর সাব- রেজিস্ট্রার অফিসের হল রুমে এ অভিষেক ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
কুড়িগ্রাম সদর দলিল লেখক সমিতির উপদেষ্টা কমিটির আহবায়ক মোঃ আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা রেজিস্ট্রার মোঃ রুহুল কুদ্দুস, বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর সাব-রেজিস্ট্রার মোঃ সবুজ মিয়া। নব- নির্বাচিত ১৬ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি ৩ বছর দায়িত্ব পালন করবেন ।
গত ১ আগস্ট সকলের সম্মতি ক্রমে কুড়িগ্রাম সদর দলিল লেখক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোজাম্মেল হকসহ ১৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা রেজিস্ট্রার মোঃ রুহুল কুদ্দুস বলেন“দলিল লেখক সমিতির স্বার্থে নতুন নেতৃত্বকে সৎভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ বজায় রেখে সকল সদস্যের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে” ।