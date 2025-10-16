কুড়িগ্রামে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস-২০২৫ উদযাপন

বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৫ অক্টোবর’২০২৫ বুধবার কুড়িগ্রামে বর্ণাঢ্য র্যালী, আলোচনা সভা ও হাত ধোয়ার কৌশল প্রদর্শন করা হয়েছে।
“হাত ধোয়ার নায়ক হোন ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর , কুড়িগ্রাম এর আয়োজনে ১৫ অক্টোবর’২০২৫ বুধবার কুড়িগ্রামে বর্ণাঢ্য র্যালী, আলোচনা সভা ও হাত ধোয়ার কৌশল প্রদর্শন করা হয় । সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে । পরে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে
শিক্ষার্থীদের সামনে হাত ধোয়ার কৌশল প্রদর্শন করা হয় এবং জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে
বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস-২০২৫ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কুড়িগ্রামের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ হারুনুর রশিদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন – অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোঃ জাকির হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ মাসুদ রানা, সহকারী কমিশনার এবিএম মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোঃ হুমায়ুন কবির, ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক রনি, কুড়িগ্রাম জেলা টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরামের আহ্বায়ক মোঃ ইউনুছ আলী, সদস্য সচিব এস.এম আশরাফুল হক রুবেল, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কুড়িগ্রামের ইস্টিমেটার মোঃ মনিরুজ্জামান , হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা শাহ জালাল হোসেন, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জেলা শাখার যুব প্রধান নাসির আহমেদ , প্রকল্প কর্মকর্তা তুহিন আলম ,
ফ্রেন্ডশিপের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী আব্দুস সালাম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ লাবিবুল ইসলাম, এফাদ-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী কাজল কুমার রায়, ফ্রেন্ডশিপের প্রকল্প পরিচালক শফিকুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র রায় প্রমূখ।