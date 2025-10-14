কুড়িগ্রামে ব্র্যাকের স্বপ্নসারথি গ্র্যাজুয়েশন সেশন অনুষ্ঠিত

“পার করেছি আঠারো, পেরিয়ে যাব পাহাড়ও”— এই স্লোগানকে ধারণ করে ব্র্যাকের স্বপ্নসারথি গ্র্যাজুয়েশন সেশন-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা মিলনায়তন ‘আলোরভুবন’-এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ইসমাইল হোসেন।
ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন ও আইনি সুরক্ষা কর্মসূচি (সেল্প)-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ গ্র্যাজুয়েশন সেশনে মোট ২৯ জন কিশোরীকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সনদ প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার ডা. মোঃ কামরুল ইসলাম, ব্র্যাক জেলা ব্যবস্থাপক মোঃ সৈয়দ ফাহিদ হাসান, অফিসার (সেল্প) মোঃ রাশেদ মিয়া, ও মোঃ জুনাইদ হাবিব।
অনুষ্ঠানে গ্র্যাজুয়েট কিশোরীদের পক্ষ থেকে অনুভূতি প্রকাশ করেন মোছাঃ আফসানা আক্তার ও মোছাঃ ফাতেমা জান্নাত রিমা।
মূল বক্তব্য প্রদান করেন মোঃ মোহসীন, রিজিওনাল ম্যানেজার, ব্র্যাক জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভার্সিটি প্রোগ্রাম, কুড়িগ্রাম।