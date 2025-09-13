কুড়িগ্রামে রাষ্ট্র সংস্কার কৃষক আন্দোলনের ডাকে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নে হতদরিদ্র কৃষকদের তিন ফসলি কৃষি জমি কেড়ে নিয়ে ভূটানকে লিজ দেয়ার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে রাষ্ট্র সংস্কার কৃষক আন্দোলনের ডাকে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
কুড়িগ্রাম জেলার ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের মাধবরাম এলাকায় গত শুক্রবার দুপুরে রাষ্ট্র সংস্কার কৃষক আন্দোলনের ডাকে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিরীহ কৃষকদের শত শত বিঘা আবাদি জমি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে খাস খতিয়ানভুক্ত করে ভূটান রাজাকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য লিজ দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
রাষ্ট্র সংস্কার কৃষক আন্দোলনের ডাকে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এরশাদুল মিয়া এবং সঞ্চালনা করেন ফারুক আহমেদ।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, “এই জমি আমাদের বাপ-দাদার রক্তে-ঘামে অর্জিত সম্পদ। কোনো প্রকার আলোচনা ছাড়াই সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এই জমি খাস ঘোষণা করে বিদেশি শক্তির হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত আমরা যেকোনো মূল্যে প্রতিহত করব।”
বক্তারা আরও বলেন, “সরকার একদিকে কৃষকদের উন্নয়নের কথা বলে, অন্যদিকে কৃষকদের শেষ সম্বল কেড়ে নিয়ে ভূমিদস্যুদের হাতে তুলে দেয়। আমরা আমাদের জীবন দেব, কিন্তু এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না। অবিলম্বে এই ষড়যন্ত্রমূলক লিজ চুক্তি বাতিল করে জমির প্রকৃত মালিকদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।” সমাবেশ থেকে সরকারের প্রতি তীব্র হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, যদি অবিলম্বে এই অবৈধ প্রক্রিয়া বন্ধ করা না হয়, তবে কুড়িগ্রামের সমস্ত কৃষক সমাজকে সাথে নিয়ে আরও কঠোর ও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, রাষ্ট্র সংস্কার কৃষক আন্দোলনের উপদেষ্টা এ্যাড. রায়হান কবীর, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম জুয়েল,
কুড়িগ্রাম জেলা শাখার আহ্বায়ক মনতাজ মিয়া,
সদস্য সচিব রেজাউল করিম, অর্থ সম্পাদক
রফিকুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ । স্থানীয় কৃষক নেতৃবৃন্দ সমাবেশ থেকে নিম্নলিখিত দাবিগুলো উত্থাপন করেন ।
১. ভোগডাঙ্গা মৌজার জে.এল. নং ৪৩-এর জমিকে খাস খতিয়ানভুক্ত করার অবৈধ সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। ২. ভূটান রাজার সাথে সম্পাদিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের লিজ চুক্তি বাতিল করতে হবে। ৩. জমির প্রকৃত মালিকদের মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে এবং কোনো প্রকার হয়রানি বন্ধ করতে হবে।