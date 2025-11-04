কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি গুচ্ছ ভর্তিতে নয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অংশ নেবে

কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি গুচ্ছ ভর্তিতে নয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অংশ নেবে। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে কৃষি গুচ্ছভুক্ত নয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম আগের ধারাবাহিকতায় সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করতে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) অনুষ্ঠিত নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের উপস্থিতিতে সম্প্রতি এক বৈঠকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নির্দেশনা অনুযায়ী, গত ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ন্যায় ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একই পদ্ধতিতে গুচ্ছভুক্ত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
সভার মূল সিদ্ধান্তসমূহ হচ্ছে , পূর্ববর্তী সেশনের সমাপ্তি এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. এ. কে. ফজলুল হক ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় । পরীক্ষা পদ্ধতির ধারাবাহিকতা: ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি কার্যক্রম পূর্বের মতোই স্বচ্ছতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পরিচালিত হবে। নেতৃত্ব প্রদান: সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার নেতৃত্বে থাকবে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
সভায় অংশগ্রহণ করেন—বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি), গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (গাকৃবি), শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (শেকৃবি), চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু), সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সিকৃবি), পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পবিপ্রবি), খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (খুকৃবি), হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (হকৃবি) এবং কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুড়িকৃবি) উপাচার্যগণ। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধি।
সভা শেষে উপাচার্যবৃন্দ একমত হন যে, ভবিষ্যতে কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের খাদ্যনিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়নে কৃষি গুচ্ছ পদ্ধতির ভূমিকা আরও জোরদার করা হবে। কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার তারিখ, আবেদন প্রক্রিয়া এবং আসনসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হবে। উল্লেখ্য, কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহঃ রাশেদুল ইসলাম দায়িত্ব গ্রহণ করার পর গত শিক্ষাবর্ষ (২০২৪-২৫) থেকে কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রের অধীনে নির্বিঘ্নে ও সর্বোচ্চ নিরাপত্তায় সুষ্ঠুভাবে ভর্তি পরীক্ষা প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়। গতবারে কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রের অধীন ৮,৮৮৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর ফলে রংপুর বিভাগ তথা উত্তরাঞ্চলের ভর্তি পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের অনেক অর্থ ও সময় সাশ্রয় হয়, যা গুচ্ছ পদ্ধতির একটি বড়ো সাফল্য।
গত শিক্ষাবর্ষ (২০২৪-২৫) থেকে কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উত্তরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে পেরে শিক্ষার্থীরা এবং তাদের অভিভাবকরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং স্বস্থিবোধ করেন, এর সাথে সাথে কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে থাকা উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহঃ রাশেদুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান কার্যক্রমগুলোর প্রশংসা করেন এবং উত্তরাঞ্চলের পরীক্ষার্থীদের কথা বিবেচনায় রেখে গুচ্ছ পরীক্ষাগুলোসহ অন্যান্য ভর্তি পরীক্ষার একটি কেন্দ্র কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাখার জন্য অনুরোধ করেন।