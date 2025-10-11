কুড়িগ্রাম জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের আয়োজনে বিশ্ব ডিম দিবস -২০২৫ উদযাপন করা হয়েছে। ডিমে আছে প্রোটিন, খেতে হবে প্রতি দিন এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কুড়িগ্রাম জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের আয়োজনে গত ১০ অক্টোবর বিশ্ব ডিম দিবস -২০২৫ উদযাপন করা হয়েছে ।
দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে কুড়িগ্রাম জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে আলোচনা সভা ও রেলী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার হাবিবুর রহমান এবং আরো উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম জেলা পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ লিয়াকত আলী লিটু । অনুষ্ঠান সাফল্য মন্ডিত করতে উপস্থিত ছিলেন জেলা ও উপজেলা প্রানী সম্পদ দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং পোল্ট্রি খামারি বৃন্দ ।