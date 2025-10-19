কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ এইচএসসি রেজাল্টের দিক থেকে জেলার শীর্ষ স্থানে

কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে ২০২৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় মোট ১১৯ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, কলেজটির মোট ৫৪৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫০৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৯২ দশমিক ৬৩ শতাংশ।বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিজ্ঞান বিভাগে সর্বাধিক ৬৭ জন, মানবিক বিভাগে ৫২ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন। তবে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে কেউ জিপিএ-৫ পায়নি।ফলে জেলাভিত্তিক প্রথম স্থান দখল করে আছে কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ।
কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মীর্জা মো. নাসির উদ্দীন বলেন, ‘যারা পরীক্ষায় পাস করেছ, সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন। আর যারা জিপিএ-৫ পেয়েছ, তাদের আত্মতুষ্টিতে না থেকে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আরও ভালো প্রস্তুতি নিতে হবে। অতীতে জিপিএ-৫ না পেয়েও অনেক শিক্ষার্থী ঢাকা মেডিকেল কলেজ কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার নজির স্থাপন করেছে। তাই যারা এবার জিপিএ-৫ পায়নি, তাদের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আর যারা ফেল করেছ, তারা তিন দিন বিশ্রাম নিয়ে নতুন উদ্যমে আবার পড়াশোনা শুরু কর।’
কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মীর্জা মো. নাসির উদ্দীন আরো বলেন, শতভাগ পাস নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ২০২৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যাতে শতভাগ পাস করানো যায় সে ব্যাপারে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কঠোর ত্যাগ, শ্রম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন। কলেজ প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সব ধরনের কার্যকরী উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। কোন শিক্ষার্থী প্রাক -নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তাকে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে এবং কেবলমাত্র নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই তাকে ফরম পূরণের সুযোগ দেওয়া হবে। আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক শিক্ষার্থী যদি নিজেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সম্মানিত অভিভাবকগণ এ ব্যাপারে সন্তানকে সকল ধরনের সাপোর্ট প্রদান করে ও অনুশাসনের মধ্যে রাখে তাহলে আশা করা যায় শতভাগ পাস নিশ্চিত করা সম্ভব। শিক্ষার্থীদের কে অবশ্যই ক্লাসে নিয়মিত আসতে হবে এবং অহেতুক মোবাইল ফোনের ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।আমাদের বিশ্বাস কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ থেকেই শতভাগ পাস নিশ্চিত করা সম্ভব। আমরা আশা করি সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন,কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাব এবং সুধী সমাজের নেতৃবৃন্দ যেভাবে আমাদের পাশে থেকে সাহায্য সহযোগিতা করছেন,উৎসাহ দিয়েছেন এবং এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আপন ভেবেছেনএটি অব্যাহত থাকলেই আমরা পারব। কুড়িগ্রামকে এগিয়ে নেবার একটি মাত্র সিঁড়ি আর সেটি হল শিক্ষা। আমি একজন অধ্যক্ষ হিসেবে নয়, কুড়িগ্রামের একজন সন্তান হিসেবে এবং কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে সকলের কাছ থেকে এ কলেজকে এগিয়ে নেবার জন্য সব ধরনের গঠনমূলক সমালোচনা, সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় তাই আমাদেরও ভুল ত্রুটি থাকা বা হওয়া স্বাভাবিক, তা সংশোধন করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও আপনাদের। অনেক সময় কাণ্ডজ্ঞানহীন কিছু কিছু অসত্য মন্তব্যে আমরাও মানুষ হিসেবে কষ্ট পাই এবং শিক্ষাদানের মানসিকতাও হারিয়ে ফেলি। সবকিছু মিলে আপনারা পাশে আছেন বলে আমরা কাজ করার প্রেরণা ও সাহস পাচ্ছি।