কুড়িগ্রাম হতে চিলমারী সড়কের দুর্গাপুর বেইলী ব্রিজ যেন মরণ ফাঁদ

কুড়িগ্রাম জেলা সদর হতে চিলমারী যাওয়ার প্রধান সড়কের দুর্গাপুর ভেলুর খামার এলাকায় অবস্থিত দুর্গাপুর বেইলী ব্রিজটি যেন মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। প্রতিনিয়ত দুর্গাপুর বেইলী ব্রিজ পাড়াপাড়ের সময় বিভিন্ন যানবাহন ও পথচারীরা সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। দুর্গাপুর বেইলী ব্রিজের পার্শ্ব এলাকায় ইতিপূর্বে কোন ধরণের গাছপালা না থাকায় দূর থেকে ব্রিজটি খোলামেলা দেখা যেত।
তাছাড়া ব্রিজটি এল আকৃতি হওয়ায় সমসময় ঝুঁকিতে থাকে যানবাহন। বেশ কিছুদিন ধরে ব্রিজের সংলগ্ন জমির মালিক অর্থাৎ ব্রিজের পশ্চিম দিকে বেশকিছু কলা ও পেঁপে গাছ লাগানোর পাশাপাশি রাস্তার ফুটপাত দখল করে বাগান তৈরি করা সহ টিনের বেড়া দিয়ে জায়গাটি ঘিরে ফেলে।
নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে কুড়িগ্রাম হতে চিলমারীগামী যানবাহন ব্রিজের কাছে গেলেও পূর্ব দিক থেকে আসা কোন যানবাহনের বিষয়টি প্রতিবন্ধকতার কারণে দেখতে পারে না। যে কারণে প্রতিনিয়তই এখানে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। সড়ক ও জনপদ বিভাগের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে ব্রিজের চারিদিকে অর্থাৎ ২ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে গাছপালা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করলে সড়ক দুর্ঘটনা বন্ধ হবে বলে এলাকাবাসীর দাবি। এব্যাপারে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকাবাসী জানায়, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফজলুল হক তার জমিতে বাগান করায় এবং রাস্তার পাশে টিনের বেড়া দেওয়ায় দূর থেকে ব্রিজটি দেখা যায় না। যে কারণে প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে সাধারণ পথচারী।