কুড়িগ্রাম-১ আসনে নির্বাচনী গণসংযোগ চালাচ্ছে হাতপাখা মার্কার প্রার্থী আলহাজ্ব মুহাঃ হারিসুল বারী রনি

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী ও ভূরুঙ্গামারী উপজেলা নিয়ে গঠিত মহান জাতীয় সংসদের ২৫, কুড়িগ্রাম-১ আসন। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কুড়িগ্রাম-১ আসনে নির্বাচনী গণসংযোগ চালাচ্ছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত হাতপাখা মার্কার প্রার্থী আলহাজ্ব মুহাঃ হারিসুল বারী রনি।
কুড়িগ্রাম-১ আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী আলহাজ্ব মুহাঃ হারিসুল বারী রনি নাগেশ্বরী উপজেলার রামখানা ইউনিয়নে সম্প্রতি নির্বাচনী গণসংযোগ করেন। এ সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা নির্বাচন পরিচলনা কমিটির আহ্বায়ক মোঃ মিজানুর রহমান মজনু, যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল মোন্নাফ, জি এম এম আনছার আলী রয়েল, উপজেলা নির্বাচন পরিচলনা কমিটির সমন্বয়কারী মাওলানা মোঃ ইয়াছিন আলী, উপজেলা নির্বাচন পরিচলনা কমিটির রামখানা ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মাওঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম সহ বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন ও সহযোগী সকল অঙ্গসংগঠন রামখানা ইউনিয়নের এলাকাবাসী।