কুড়িগ্রাম-২ আসনের জনবহুল এলাকায় মেজর জেনারেল আমসাআ আমিন (অব:) এর পথসভা

কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট ও ফুলবাড়ী উপজেলা নিয়ে গঠিত মহান জাতীয় সংসদের ২৬, কুড়িগ্রাম-২ আসন। জেলার রাজনীতিতে মেজর জেনারেল আমসাআ আমিন (অব:) একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। মেজর জেনারেল আমসাআ আমিন (অব:) বেসরকারি সংস্থা সেন্টার ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের চেয়ারম্যান। তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে ২০০১ সালে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ২০০৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগের কুড়িগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ও সাবেক রাষ্ট্রদূত।
তিনি ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে কুড়িগ্রাম-২ আসন থেকে অংশ নিয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। এর পর ২০১৮ সালে গণফোরামে যোগ দিয়ে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও কুড়িগ্রাম-২ আসন থেকে অংশ নিয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। তিনি আওয়ামীলীগে থাকাকালীন কুড়িগ্রাম জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল আমসা আমিন (অব.) পরবর্তীতে গণফোরাম ছেড়ে নিজে নৈতিক সমাজ নামে একটি দল তৈরি করে দেশ ব্যাপী জনমত গঠনে কাজ করে আসছেন। গত ১৯ আগস্ট’২০২৫ইং মঙ্গলবার মেজর জেনারেল আমসাআ আমিন (অব:) কুড়িগ্রাম জেলা সদরের খলিলগঞ্জ বাজার এলাকায়, রাজারহাট বাজার ও টগরাইহাট বাজার এবং ছিনাই বাজার এলাকায় পৃথক পৃথক পথসভা করে আবারো রাজনীতিতে তার সরব উপস্থিতি জেলার রাজনৈতিক অঙ্গণে পরিবর্তনের হাওয়া সৃষ্টি করেছে।
২০ আগস্ট’২০২৫ইং বুধবার কুড়িগ্রাম সদরের বেলগাছা, রাজারহাটের আংশিক এলাকা ও উলিপুরে পথসভায় যোগ দেন। আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেজর জেনারেল আমসাআ আমিন (অব:) এর রাজনৈতিক পথসভা বিএনপি’র জোটের রাজনীতিতে নতুন আবহ সৃষ্টি করেছে। অনেকের ধারণা মেজর জেনারেল আমসাআ আমিন (অব:) বিগত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো পুনরায় বিএনপি জোট থেকে নির্বাচন করতে পারেন। এক্ষেত্রে বিএনপির দীর্ঘদিনের মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রার্থীরা যেমন নির্বাচনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন এবং তাদের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত কর্মীরা হতাশায় নিমর্জিত হবেন। তবে অনেকের ধারণা বিএনপি জোট থেকে মেজর জেনারেল আমসাআ আমিন (অব:) নির্বাচনে অংশ নিলে তাকে পরাজিত করার মতো এই মুহুর্তে কোন শক্তিই থাকবে না।
বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মেজর জেনারেল আমসাআ আমিন (অব:) জানায়, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়ার চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। নৈতিক সমাজ দলকে নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করা হয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধ ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক রুপান্তরের বলিষ্ঠ রাজনীতি অর্থাৎ দুর্নীতির শূন্য রাজনীতি, দারিদ্র শূন্য সমাজ ও স্বৈরাতন্ত্র শূন্য সমাজ গঠনের লক্ষ্যে জনমত গঠনে কাজ করে যাচ্ছি। কোন জোটের হয়ে নির্বাচন করবো কিনা এখনও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। তবে অনেকের সাথে আলোচনা চলছে।