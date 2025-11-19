কুড়িগ্রাম-২ আসনে নির্বাচনী গণসংযোগ চালাচ্ছেন মেজর (অবঃ) মুহাম্মদ আব্দুস সালাম

কুড়িগ্রাম-২ আসনে নির্বাচনী গণসংযোগ চালাচ্ছেন নাগরিক ঐক্য মনোনীত কেটলি মার্কার প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অবঃ) মুহাম্মদ আব্দুস সালাম । কুড়িগ্রামের কৃতি সন্তান মেজর (অব.) মুহাম্মদ আব্দুস সালাম তাকে নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা চলছে। তিনি সম্প্রতি নির্বাচনী গণ সংযোগ করেছেন কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার গড়েরপাড় বাজার,করিমেরখামার বাজার, সেনেরখামার বাজার, মোগলবাসা বাজার, বাংটুর ঘাট, প্যাডডার মোড়, আরডিআরএস বাজার এবং ফুলবাড়ি উপজেলার বড়ভিটা বাজার ও স্কুল, খড়িবাড়ি, ভাঙ্গামোর, ফুলবাড়ি বাজার ও বালারহাট, কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার বেলগাছা ইউনিয়নের যুগীর ভিটা ও কালিরহাট বাজারের লোকজনের সাথে কুশল বিনিময় করেন ।
এসময় মেজর (অব.) মুহাম্মদ আব্দুস সালাম কুড়িগ্রামের অবহেলিত মানুষের উন্নয়ন এবং জনসেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চান। কুড়িগ্রাম উন্নয়নে একাধিক পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন মেজর (অব.) মুহাম্মদ আব্দুস সালাম। এর মধ্যে রয়েছে শহরকে যানজটমুক্ত করা, বাস টার্মিনাল আধুনিকায়ন, হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সেবার মান উন্নয়ন, মাদক নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ, রাজারহাট বাইপাস/ফ্লাইওভার নির্মাণ, নদীভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ ও ড্রেজিং, তিস্তা মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা, চর এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
এ ছাড়া কুড়িগ্রাম-ঢাকা ভাওয়াইয়া এক্সপ্রেস চালুসহ বিদ্যমান ট্রেন সার্ভিসে আসন সংখ্যা বাড়ানো, কুড়িগ্রাম-চিলমারী রুটে রেল যোগাযোগ জোরদার, রাজারহাট রেলস্টেশন আধুনিকায়ন এবং বিনোদন ও ক্রীড়া সুবিধা বাড়ানোর পরিকল্পনাও তুলে ধরেন । বাংলাদেশ বিমানের সাবেক ডাইরেক্টর, মেজর (অব.) মুহাম্মদ আব্দুস সালামের নাগরিক ঐক্যে যোগদানের বিষয়টি সমগ্র কুড়িগ্রাম জেলার রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণের সূচনা করেছে। স্থানীয় লোকজনের ভাষ্য, কুড়িগ্রাম-২, সদর আসনটি বরাবরই বিএনপির জোটভুক্ত শরিকদল নির্বাচন করে থাকে। বিএনপি সর্বশেষ ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে এই আসনে গণফোরাম থেকে মেজর জেনারেল (অবঃ) আমসা আমিন ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করেন।
উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে মেজর (অবঃ) মুহাম্মদ আব্দুস সালাম কুড়িগ্রাম-২ আসনে নির্বাচন করার লক্ষ্যে কাজ করে গেলেও তিনি কখনও প্রার্থী হননি। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেজর (অবঃ) মুহাম্মদ আব্দুস সালাম-এর কুড়িগ্রাম-২ আসনের সাধারণ জনগণকে শুভেচ্ছা জানানোর রঙিন পোষ্টারে ছেয়ে গেছে তার নির্বাচনী এলাকা। সেই সাথে নাগরিক ঐক্যে যোগদানের মধ্যদিয়ে মেজর (অবঃ) মুহাম্মদ আব্দুস সালামের অনুসারী সমর্থকরা উজ্জ্বিত হয়েছেন।